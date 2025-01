Aufbruch bei Theaterfreunden

Schuhmacher gab beim Neujahrsempfang des Theaterfördervereins am Sonntag einen ersten Einstand und beantwortete Fragen zu seinen Plänen für das Haus. So will er das Theater noch stärker in die Stadtgesellschaft bringen und noch mehr junge Leute und Migranten ansprechen. Er versprach, auch mit wenig finanziellen Mitteln kreative Programme zu realisieren. Im Rahmen des Empfangs wurde auch der Förderpreis des Vereins verliehen - ihn bekam der 34-jährige lyrische Tenor Anton Kuzenok.

Anton Kuzenok, lyrischer Tenor am Theater Hagen © Paul Leclaire