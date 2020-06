Auflagen im Freibad Hengstey

Mit seinem Hygienekonzept lehnt sich das Freibad Hengstey an die Regelungen im Hesterbad an, das schon geöffnet hat. An normalen Wochentagen ist es zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr geöffnet.

An Wochenenden, Feier-, Brücken und Ferientagen gibt es "2-Schichttage". Das soll dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen ins Freibad können. Konkret sieht das so aus, dass die ersten zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr ins Bad können - dann ist Schichtwechsel für die Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Die Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben, der Mindestabstand ist einzuhalten. Das Abstandsgebot gilt auch im Schwimmbecken. Auch Rutschen bleiben nur erlaubt, wenn die Badegäste sich an die Abstandsregeln halten. Eltern müssen einen Mundschutz tragen.