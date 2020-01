Aufregung am Kunstquartier

Die Feuerwehr war wegen eines Brandmeldealarms zunächst von einem Feuer ausgegangen - so kamen die Feuerwehrleute unerwartet in Kontakt mit dem Mittel. Ernste gesundheitliche Schäden gab es am Ende nicht. Bis halb drei am Nachmittag war die Feuerwehr dort beschäftigt, dann konnte die Hochstraße wieder freigegeben werden.