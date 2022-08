Auftakt für die neue Spielzeit

Das Theater blickt trotz harter Zeiten optimistisch nach vorne. Es geht darum, die Zuschauerinnen und Zuschauer zurück ins Haus zu holen. Gleichzeitig muss und will auch das Theater seinen Beitrag zur Energiekrise leisten. Die neue Spielzeit beginnt am Wochenende 27./28. August umsonst und draußen auf der Springe. Best of Carmen heißt es dann am Samstagabend, Sonntag gibt es Videogames in Concert.