Auktion für den guten Zweck

Die Trikot-Versteigerung läuft über vier Wochen, jeweils die Hemden von vier Spielern werden angeboten. Das Mindestgebot pro Trikot liegt bei 50 Euro. In der ersten Versteigerungswoche, die heute beginnt, geht es um Spenden für den Warenkorb der Caritas in Boele. Die Einrichtung versorgt Bedürftige mit günstigen Lebensmitteln, oft Waren, die in Supermärkten nicht mehr verkauft werden. Gebote nimmt Eintracht per Mail an die Geschäftsstelle oder als private Nachricht per Facebook oder Instagram entgegen.

geschaeftsstelle@vfl-eintracht-hagen.de