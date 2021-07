Ausbildung bei Dalli

Das Unternehmen hat nun zwei Auszubildende bei etwa über 100 Mitarbeitern insgesamt. Ausbildungsleiterin ist Marian Falcone, deren Ausbildungszeit selbst noch nicht lange zurückliegt. Sie betreut nun die Ausbildung von zwei jungen Leuten als Kaufleute für Büromanagement. Falcone sagt, sie hatte früh vor, selbst auszubilden - und sie hat das dann in der Gebäudereinigung auch schnell umgesetzt.

Eine der Auszubildenden ist Dagmara Grabowska: Die Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement ist für sie eine Möglichkeit, selbständig zu sein und früh sein Geld zu verdienen.

Inhaber Dalibor Alilkovic bekam die Urkunde als Ausbildungsbetrieb von der Kammer; Thomas Haensel, zuständig für den Geschäftsbereich Bildung bei der SIHK sagt, er freue sich "wie Hulle" über jeden Ausbildungsbetrieb. Und er warnt: In ein paar Jahren hätten wir in unserer Region einen massiven Mangel an Fachkräften. Ausbildung sei eine INvestition in die ZUkunft der eigenen Firma.