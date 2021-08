Ausbildung: Endspurtbörse

"Endspurtbörse" nennt sich das, was die Agenturmark am 25ten und am 26ten August veranstaltet. Es ist eine Chance für die 1000 Jugendlichen bei uns, die noch keinen Ausbildungsplatz haben. Und die findet sich auf dem Gelände der Kreishandwerkerschaft in Haspe.

Dort sind dann Leute von der Handwerkskammer, der Handelskammer und Berater der Agentur für Arbeit. Es gebe noch einige unbesetzte Ausbildungsstellen, sagen sie, und sie wollen die vermitteln.

Und wenn es am Schulabschluss hapert; dort sind auch Fachleute von den Hagener Berufskollegs.





Infos:

https://veranstaltungen.agenturmark.de/Endspurtboerse_2021

Telefon zur Anmeldung: 02331 / 488 7818