Ausbildung: Speeddating im Mai

Das Speeddating ist am 5ten Mai in der Akademie der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer - das ist in der Eugen-Richter-Straße. Kleine und mittlere Unternehmen aus unserer Gegend sind dann vor Ort vertreten. Wer eine Ausbildung sucht, trifft auf Unternehmen, die Kaufleute suchen, oder Installateure, Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker, Dachdecker und einiges mehr.





Ausbildungsbetriebe können sich jetzt noch genau so anmelden, wie interessierte Jugendliche.





Info: Die Anmeldefrist endet am 31.3., Kontakt: Rebecca Loose, 02331 / 390-301, Mail: loose@hagen.ihk.de