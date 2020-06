Ausbildungskampagne Metall und Elektro

Das ist eine Kernaussage der Metall- und Elektrobranche gestern auf Radio Hagen. Sie hat 500 Betriebe in unserer Region, interessiert sich massiv für gute Fachkräfte und bietet gute Bedingungen.

Özgür Gökce, Geschäftsführer des Märkischen Arbeitgeberverbandes war gestern Nachmittag zu Gast bei Robin Hiermer.

9000 Ausbildungstelllen stehen praktisch zur Wahl, das in technisch hochinteressanten Bereichen - und dazu sind die Arbeitsplätze in der Regel in unserer Region.