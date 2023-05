Ausbildungsmesse 2023

Die Ausbildungsmesse gibt einen Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten etwa im Handwerk, in der Industrie, im technischen Bereich oder auch in freien Berufen. Kleine Betriebe sind ebenso am Start wie große Unternehmen. Dazu kommen Behörden und Verbände.

Ganz wichtig: Bei der Messe sind auch Auszubildende am Start, die mit den jungen Leuten über ihre Berufe sprechen. Ein paar von ihnen stellen wir euch im Vorfeld der Ausbildungsmesse am 25. Mai auch bei uns im Programm vor.