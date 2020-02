Ausbildungsmesse im Mai

Die Messe findet auf dem Gelände an der Handwerker/Rehstraße in Kückelhausen statt. Sie wird veranstaltet von der Agentur Mark gemeinsam mit der Industrie und Handelskammer, dem Märkischen Arbeitgeberverband, der Kreishandwerkerschaft und der Agentur für Arbeit. In diesem Jahr gesellen sich ein paar neue Anbieter dazu - unter anderem geht es um den Beruf Pflegefachmann oder -frau. Die Veranstalter freuen sich nciht nur über möglichst viele jugendliche Besucher, sondern auch über interessierte Eltern. Mehr Informationen dazu bekommt man bei der Agentur Mark.