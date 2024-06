Bei der Ausbildungsmesse in Hagen am präsentieren euch über 90 Betriebe ihre Möglichkeiten zu Ausbildung, dualem Studium und Praktikum. Hier könnt ihr direkt mit spannenden Arbeitgebern in Kontakt treten und alles fragen, was ihr wissen wollt. Wenn ihr die Messe mit eurer Schule besucht, habt ihr vormittags die Möglichkeit, verschiedene Berufe bei den Unternehmen auszuprobieren und Aufgaben an den Messeständen zu lösen.

© Radio Hagen

Wann und wo?

Die Ausbildungsmesse findet am 20.06.2024 in den Elbershallen (Dödterstraße 10, 58095 Hagen) von 08:30 bis 16:00 Uhr statt. Eingang über Frankfurter Str. / Elbershallen-Parkhaus.

Wir haben auch diesmal wieder exemplarisch drei Hagener Betriebe besucht, die auf der Ausbildungsmesse vertreten sind:

© Radio Hagen

© Radio Hagen

© Radio Hagen

Flyer zum Download

Flyer Ausbildungsmesse (240415_agentur-mark_ausbildungsmesse-2024.pdf)

Standplan zum Download

Standplan Ausbildungsmesse (ausbildungsmesse_2024_standplan.pdf)

Anfahrt zur Ausbildungsmesse

Noch mehr Informationen findet ihr hier: Ausbildungsmesse Hagen am 20. Juni 2024 in den Elbershallen (ausbildungsmesse-hagen.de)