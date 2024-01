Auslauf für Fifi

Darüber soll die Bezirksvertretung nächste Woche beraten. 55.000 Euro würde die Schaffung einer Hundewiese an dieser Stelle kosten, dazu kommen gut 11.000 pro Jahr für Pflege und Unterhalt.

Hundewiesen sind eingezäunte Bereiche, auf denen sich die Tiere frei bewegen und austoben können. Ansonsten gilt fast überall im Stadtgebiet Leinenpflicht. Die erste Hundewiese in Hagen wurde vor Jahren schon in Haspe geschaffen, die Anlage wird richtig gut angenommen. Eine weitere soll es demnächst in Hohenlimburg geben.