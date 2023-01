Aussichten verbessern sich

Der ganz große Druck auf dem Kessel in der heimischen Wirtschaft ist weg. Im Vergleich zum Herbst 2022 sehen viele Unternehmen in Hagen und Umgebung ihre Lage und die Zukunft wieder ein wenig optimistischer. Dennoch ist der Ausblick noch skeptisch. Das ist das Ergebnis der ersten Konjunkturumfrage der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer in diesem Jahr. Das sagt Kammerpräsident Ralf Stoffels.









