Ausstellung in der Suppenküche Hagen

Kreative Malgruppe trifft sich Freitags

Seine Sorgen abschalten und kreativ werden. So lässt sich das beschreiben, was die Malgruppe jeden Freitag macht. Die sieben Künstlerinnen treffen sich jeden Freitag von 12 bis 15 Uhr in der Suppenküche und werden gemeinsam kreativ. Jede Woche sieht dabei anders aus. Mal ist es Mucksmäuschen still. An anderen Tagen wiederum sehr laut!

© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen

Ausstellung für den guten Zweck

Die Bilder der Malgruppe sind auch schon ausgestellt worden. Zuletzt erst in der Volme-Galerie. Diesen Sonntag gibt es erneut eine Ausstellung. In den Räumlichkeiten der Suppenküche werden 80 Bilder zum Verkauf bereitgestellt. Der gesamte Erlös geht dann an die Suppenküche.