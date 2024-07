Ausstellung verlängert

In der Retrospektive werden unter anderem Arbeiten zu den Themen Erwin Hegemann und Hagen, Portraits und Menschen oder Landschaften und Reisen gezeigt. Am kommenden Sonntag, 14. Juli, laden Museum und Kinder um 11.30 Uhr ins Museums-Foyer zu einer Matinee ein. Es gibt Vorträge und Gespräche, auf Wunsch führen die Hegemann-Kinder im Anschluß in 3 Gruppen durch die Ausstellung.