Auswärtsspiel fällt aus

Die Basketball-Zweitliga-Partie Eisbären Bremerhaven gegen Phoenix Hagen muss heute kurzfristig ausfallen. Der Grund ist eine Corona-Infektion in der Heimmannschaft. Ein Nachholtermin wird gesucht. Das nächste Spiel hat Phoenix am 20. Feburar – dann geht es in der Krollmann Arena gegen Leverkusen. Sprungball ist um 19 Uhr.

© Daniel Rohde