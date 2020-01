Auto brennt aus

Das Auto brannte im Frontbereich. Die Feuerwehr konnte mehr verhindern. Trotzdem ist es ein Totalschaden. Die Kripo ist dran und ermittelt, ob es sich um den mutmaßlichen Serienbrandstifter handelt. In den letzten Monaten hatten in dem Bereich in Vorhalle immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei hat 3000 Euro Belohnung für Hinweise zur Festnahme des Täters ausgelobt.