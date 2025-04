Auto geht baden...

Der Fahrer war in einem Restaurant in der Nähe gewesen und hatte dann bemerkt, dass das Auto weg ist. Doch das wurde nicht geklaut, sondern hat sich selbstständig gemacht und ist in die Volme gerollt. Das Auto wurde dann noch ein paar Dutzend Meter flussabwärts getrieben. Die Feuerwehr und ein Kranunternehmen bargen das Fahrzeug schließlich. Der Fahrer hatte möglicherweise vergessen, die Feststellbremse anzuziehen.