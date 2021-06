Auto landet im Bach

Der Unfall passierte am Kuhlerkamp. Die Frau fuhr in Richtung Ruheforst. In der Kuhlestraße kam ihr ein Auto entgegen; sie legte den Rückwärtsgang ein, um Platz zu machen. Dabei kam sie ins Rutschen und landete zwei Meter tiefer im Bachlauf. Die Fahrerin verletzte sich leicht ihre Beifahrerin blieb unverletzt. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto bergen.