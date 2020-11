Autoaufbrecher überrascht

Der Wagen stand in der Straße Vossacker, und die Frau wollte früh um sieben Uhr zur Arbeit. An ihrem Auto sah sie eine dunkle Gestalt über den Motorraum gebeugt. Der Mann war dabei, Motorteile des BMW auszubauen. Als er die Frau bemerkte, flüchtete er in Richtung des Waldstückes Rehdeicke. Was genau gestohlen wurde, und wie der Mann die Beute abtransportiert hat, untersucht die Polizei noch.

Eine Fahndung blieb erfolglos. Der Mann ist ca 1,80 cm groß und schlank. Die Polizei wäre für hilfreiche Hinweise dankbar.