Autokino auf dem Höinig

Die Leute haben Lust, in Corona-Zeiten vor die Tür zu können. Deswegen boomt Autokino im Moment in vielen Städten. Das auf dem Höing wird von der HagenAgentur organisiert. Und die ist mit dem Auftakt richtig zufrieden. Alle Besucher haben sich an die Regeln gehalten, sind im Auto geblieben und hatte einfach einen schönen Abend.