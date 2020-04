Autozulassungen

Wer ein Fahrzeug zulassen will, muss per Mail einen Termin vereinbaren – und die Dringlichkeit begründen. Denn vorerst geht das nur, wenn es dringend ist. Ein Hörer hatte sich bei uns beschwert, dass er keine Chance hatte, per Telefon durchzukommen.

Die Stadt sagt: man muss sich auf Wartezeiten für einen Termin einstellen.

Ab dem vierten Mai will die Stadt ihre Dienstleistungen weiter ausweiten. Sie geht aber davon aus, dass normaler Publikumsverkehr auf absehbare Zeit nicht möglich ist. Auch hier gilt grundsätzlich: Termine gibt es nur nach vorheriger Absprache.