B54 in Eilpe ab morgen wieder frei

Es ist eine gute Nachricht für alle Autofahrer und Anwohner. Die wichtige Brücke wird am Samstagmorgen um 6 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Notinstandsetzung des defekten Brückenlagers war erfolgreich. Trotzdem gibt es auf der Brücke aber noch einige Einschränkungen. In beide Richtungen steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Außerdem gilt ein Tempolimit von 10 km/h. Die Brücke bleibt allerdings ein Sorgenkind. In den nächsten Monaten muss das defekte Lager endgültig erneuert werden. Dafür sind auch wieder mehrere Vollsperrungen notwendig. Die entsprechenden Termine sollen kurzfristig bekanntgegeben werden.