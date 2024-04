B54: Sanierung fängt an

Am Mittwoch (10.4.) beginnen die Arbeiten - und zwar an der Stelle, an der jetzt die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 10 km/h steht. Dort werden Stützen montiert, um die Brücke für die Sanierung anzuheben. Eine Sperrung ist erst dann in Sicht, wenn die Stützen fertig sind und die eigentliche Sanierung der Widerlager ansteht - dann muss die Brücke eine Zeit lang voll gesperrt werden. Das will Straßen NRW aber zeitnah bekannt geben, dann wird auch eine Umleitung über die Eilper Straße eingerichtet





Während der Arbeiten ist mit nächtlichem Lärm zu rechnen.