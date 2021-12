Bändchen statt Aufwand

Die Bändchen kann man sich zum Beispiel an der Touristinformation in Hagen in der Mittelstraße abholen. Weitere Abholstellen sind geplant und werden im Internet aufgelistet.





Man legt die Bändchen direkt dort an, wo man sie holt und erspart sich damit das wiederholte Vorzeigen der 2-G-Nachweise in Geschäften und Gastronomie.





Damit sollen die Kontrollen erleichtert werden; Für Händler in der Innenstadt und auf dem Weihnachtsmarkt ist der Aufwand hoch, sie bezeichnen die jetzige Situation der Kontrollen als "katastrophal".

Liste der Abholstellen: 2G-Bändchen Ausgabestellen - Link: https://hagenentdecken.de/2g-baendchen/