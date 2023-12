Bärbel Höhn ist jetzt 70 Jahre alt. Und durchaus immer noch kämpferisch. Sie will für die Kinder und Enkel ihrer Generation eine lebenswerte Erde erhalten und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Umweltschutz sei nicht vom Alter abhängig, sagt sie. Und die Kompetenz hat sie ohnehin. In vielen Jahren als grüne NRW-Umweltministerin und Bundestagsabgeordnete deckte sie Mißstände in der Landwirtschaft auf, setzte sich gegen den Braunkohletagebau Garzweiler II ein und setzte auch immer wieder mit kleineren Projekten Zeichen. Sie siedelte zum Beispiel Bienen auf dem Reichstagsgebäude an, den Honig veschenkte Kanzlerin Merkel an Staatsgäste. Bärbel Höhn kommt am 28. Februar um 18 Uhr ins Allerwelthaus.