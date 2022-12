Bäumchen raus

Auch beim Hagener Entsorgungsbetrieb können die Bäume kostenlos entsorgt werden. Bis zum Ende der Ferien können alte Tannen auf verschiedenen Schulhöfen abgelegt werden, bis Ende Januar werden sie auf an den Wertstoffhöfen, am HEB-Betriebshof und ab nächster Woche auch an der Kompostierungsanlage angenommen. Wichtig: Es werden nur ganze Bäume komplett ohne Schmuck und Deko angenommen.

https://www.heb-hagen.de/unternehmen-heb/presse/841-weihnachtsbaum-entsorgung-nach-den-feiertagen-2.html