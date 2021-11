Bäume als Geschenk an Hagen

Die Bäume sind ein Geschenk der Rotaryclubs Hagen, Hagen-Lenne, Hohenlimburg und des Rotaract Hagen. Beim Pflanzen kann jeder mithelfen, der mag. Bäume dürften genügend da sein; rund 30 000 Euro haben die Rotarierer gesammelt, um die Bäume zu bezahlen. Um 9:00 Uhr fängt der Pflanztag morgen an, er ist am Forstbetriebshof Kurk.. Man sollte sich aber vorher per Telefon oder Mail noch anmelden:

Mail m.sramek@gmx.de

Tel.: 02331 / 843362