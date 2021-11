Bahn nach der Flut

Mitte Juli war der Bahnhof in Hohenlimburg komplett geflutet worden, viele Bahnstrecken wurden unterspült. Der Schaden war immens. Gut fünf Monate danach kann der Bahnhof Hohenlimburg wieder frei gegeben werden. Das passiert zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember. Bis dahin müssen noch Arbeiten am Stellwerk und auf der Strecke erledigt werden.

Zum Fahrplanwechsel soll auch die Ruhr-Sieg-Strecke wieder befahrbar sein. Die Züge sind dann wieder zwischen Hagen und Werdohl unterwegs. Eine halbwegs gute Nachricht gibt es auch für die Volmetalbahn. Die kann ab Mitte Dezember immerhin zwischen Hagen und Rummenohl fahren, weiter nach Brügge müssen immer noch Hochwasserschäden beseitigt werden.