Bahn und Stadt: Zusammenarbeit

Ein "Letter of intent" ist weniger als eine Blutsbrüderschaft - aber deutlich mehr als ein paar warme Worte. So eine unterschriebene Absichtserklärung betont, dass man es ernst meint mit der Zusammenarbeit - auch wenn sie rechtlich meist unverbindlich ist.

Zusammenarbeit ist in der Tat nötig, es gibt Städtebauprojekte rund um den Bahnhof, bei denen sich Pläne und Interessen der Stadt und der Bahn immer wieder berühren. Da wäre die Entwicklung der West- und der Eastside und der Dreiecksfläche da, wo Volme und Ennepe zusammenfließen. Außerdem will die Bahn den Bahnhof in den nächsten Jahren umbauen. Und Bahn und Stadt müssen bei einer Unterführung der Gleise zusammenarbeiten. Dazu kommt irgendwann die Erneuerung der Volmebrücke und der Rückbau der Ebene II. Genügend Gründe also, Gemeinsamkeiten zu pflegen. Oberbürgermeister Erik Schulz sagt, er sei sicher dass die strategische Partnerschaft zwischen Stadt und Bahn helfe, die Ziele effektiver zu erreichen.