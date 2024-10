Bahnhof: Ideen für Sauberkeit

Am Bahnhof würden sich seit geraumer Zeit deutlich mehr Suchtkranke und Wohnungslose aufhalten. Und in unmittelbarer Nähe ihrer Notdurft verrichten, was für erhebliche Geruchsbelästigungen sorge, so die drei Fraktionen. Vorschlag eins, um dagegen anzugehen: Die Leute gezielt ansprechen und sie bitten, woanders hinzugehen. Kontrolldruck durch das Ordnungsamt soll das unterstützen.





Vorschlag zwei: Dixieklos aufstellen, damit die Einfahrt zur Tiefgarage nicht mehr als Klo genutzt wird. Vorschlag drei: Den Bahnhofsvorplatz außerdem mal grundreinigen und dabei auch die herrenlosen Fahrräder wegräumen, die sich angesammelt haben. Die Bezirksvertretung Mitte ist mit dem Ziel einverstanden, die Wege müssen noch diskutiert werden - unter anderem vom "Runden Tisch Bahnhof", danach will die Bezirksvertretung entscheiden.