Bahnhof mit Mobilitätsstation

Henning Keune, Dezernent für Stadtentwicklung, sagt: "Mobilitätsstationen sollen die Möglichkeit geben, zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln zu wechseln. Also etwa vom Zug auf ein Leihfahrrad oder auf das eigene Fahrrad.





Konkret kann man nicht nur sein eigenes Fahrrad in einer Box sicher abschließen. Man kann auch ein Gepäckfach mieten, in dem der Fahrradakku eines E-Bikes während der Abwesenheit geladen wird. Außerdem ist der Parkplatz für die mietbaren E-Roller von Lime direkt neben der Station; die Roller können für Ziele, die nicht allzuweit entfernt sind gut benutzt werden.

In der Endausbaustufe soll es insgesamt 16 Mobilitätsstationen in Hagen geben; die Stadt will die Stadtteile und die Innenstadt versorgen, die Stationen sollen an den S-Bahn-Haltestellen gebaut werden.

Der Verkehrsverbund Rhein Ruhr - VRR - hat die Station gefördert; er will solche Stationen ruhrgebietsweit installieren.

Die Kosten sind nicht allzu hoch: eine Fahrradbox kostet etwa 1 Euro am Tag oder 5 Euro die Woche.