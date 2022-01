Bald wieder voll: Hengsteysee

Die Arbeiten am Wehr sind abgeschlossen, nur das Baugerüst muss noch abgebaut werden. Seit dem Frühjahr hat der Ruhrverband die Pfeiler des Stauwehres am See saniert - und deswegen den Wasserspiegel stark abgesenkt.





Die Bauarbeiten sind fast auf den Punkt genau planmäßig fertig geworden: Dezember war geplant, jetzt ist es Anfang Januar geworden.

Der Wasserspiegel des Sees wird ab Montag mehrere Tage in Folge um etwa 10 Zentimeter steigen.