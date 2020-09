Bandidos Prozess geplatzt

Die zuständige Richterin quittierte mitten im Verfahren den Dienst. Das sei schon ein sehr ungewöhnlicher Fall heißt es vom Landgericht, zumal es extra eine lange Probezeit gebe damit so etwas möglichst ausgeschlossen werden kann. Über die Hintergründe könne nur spekuliuert werden die Richterin gab persönliche Gründe an.

im Januar soll das Verfahren wieder los gehen. Die Vorwürfe gegen die angeklagten Bandidos - zwei versuchte Tötungsdelikte und den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. In einem Strafprozess muss immer der Richter, der das Urteil spricht von Anfang an dabeigewesen sein.