Barbara Sukowa überrascht in «Klandestin»

In Kino-Erfolgen wie «Rosa Luxemburg» und «Hannah Arendt» wurde Barbara Sukowa in Rollen warmherziger Frauen berühmt. Als rechte Politikerin zeigt sie in «Klandestin» eine ganz andere Seite.

