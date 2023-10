Barfußschuhe - Für wen sie sinnvoll sind

Barfußschuhe sieht man inzwischen fast überall. An Kinderfüßen, auf Spielplätzen und an Füßen von Erwachsenen. Doch für wen ist das überhaupt sinnvoll? Dazu haben wir mit Christina Stukenborg-Colsman gesprochen. Sie ist Leiterin des Fuß-und Sprunggelenksdepartment an der Medizinischen Hochschule Hannover.