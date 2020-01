Bariton bekommt Förderpreis

Verleihung beim Neujahrsempfang

Mit der Auszeichnung fördert der Verein alle zwei Jahre Ensemblemitglieder für herausragende künstlerische Leistungen. Kenneth Mattice ist Bariton und seit der Spielzeit 2014/2015 festes Ensemblemitglied am Theater Hagen. Ursprünglich stammt er aus Wisconsin in den USA. Schon mit 18 wurde der jetzt 40-Jährige Gesangs-Profi. Der Preis, der mit 3000 Euro dotiert ist, wurde im Rahmen des Neujahrsempfanges des Theaterfördervereins übergeben. Der fand am Sonntag vor vollen Rängen auf der Jungen Bühne Lutz im Hagener Theater stattt.