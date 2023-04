Basketball-Akademie

In dieser Woche findet in Hagen die Basketball-Akademie statt. Alle begeisterten Kinder hatten die Möglichkeit, sich in den Ferien für das Camp anzumelden. Das Camp findet in der Bezirkssportanlage Boele-Kabel-Helfe statt. Das nächste Camp findet in den Sommerferien statt.

© Radio Hagen / Jil Bastian