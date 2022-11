Basketball für Jugendliche

Eigentlich ist der Sparkassencup immer am dritten Oktober - weil der aber mitten in den Herbstferien lag, haben ihn Organsatoren auf den kommenden Samstag verschoben. Erstmalig wird dabei neben der Altersklasse U12 auch der Sieger der U10-Mannschaften ausgespielt.Insgesamt gehen 15 Mannschaften an den Start, der ist für 14:00 Uhr angesetzt. Ausrichter ist die Basketballakademie Hagen, unter den Mannschaften sind zum Beispiel der SV Haspe, TSV Hagen 1860 und der TSV Vorhalle.