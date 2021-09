Basketball in den Herbstferien

Das erste Camp ist für Kinder zwischen sechs und elf Jahren gedacht, die noch nicht so oft einen Basketball in der Hand hatten. Trainiert wird vom 12. bis zum 14 Oktober zwischen 9 bis 12 Uhr. Dabei geht es um die Basics und darum, mit der Sportart vertraut zu werden. Das zweite Camp findet in der zweiten Ferienwoche statt und ist für ambitionierte Spieler der Jahrgänge 2012 bis 2004 gedacht.

