Basketball-Weltmeister Franz Wagner will an EM teilnehmen

Orlando (dpa) - Basketball-Star Franz Wagner will bei der Europameisterschaft spielen. «Das ist der Plan», sagte der Weltmeister im Format «Bestbesetzung» von MagentaTV, das von Montag an abrufbar ist. «Ich freue mich sehr.»

Der 23-Jährige von den Orlando Magic hatte eine Teilnahme an dem Turnier in Lettland, Finnland, Polen und Zypern zuletzt noch offengelassen. Zum Auftakt spielt die deutsche Nationalmannschaft am 27. August im finnischen Tampere gegen Montenegro.

Wagner: «Richtig gutes Team»

Franz Wagners Bruder Moritz wird dann wegen einer Knieverletzung nicht dabei sein. «Ich glaube, auch wenn Moritz dieses Jahr nicht spielen kann, haben wir wieder ein richtig gutes Team», sagte Franz Wagner.

Mit dem DBB-Team hatten die beiden Brüder 2023 den WM-Titel geholt. Bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr belegte die deutsche Mannschaft Rang vier.