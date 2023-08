Basketball-Wochenende

Das Testspiel der Feuervögel findet heute Abend statt. Das Team von Trainer Chris Harris trifft auf Pro-A-Konkurrent Paderborn. Das Spiel ist eine erste Standortbestimmung. Die Pro-A-Saison startet Ende September.

Am Samstag und Sonntag sind dann auch die SV-Basketballer gefordert. Sie treffen bei ihrem Vorbereitungsturnier auf andere Regionalligisten. Sowohl das Testspiel als auch das Turnier finden im "Hasper Ufo" - also in der Hasper Rundturnhalle statt. Infos gibt es auf der Homepage vom SV Haspe 70.