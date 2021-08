Basketball zum Ferienabschluss

Damit veranstaltet Phoenix bereits das zweite Camp in diesen Ferien. Diesmal findet das Programm in der Rundsporthalle Haspe statt. Die Teilnehmer haben den Tag über Basketballtraining und essen auch gemeinsam zu Mittag. Bei dem Camp können sowohl Anfänger teilnehmen, als auch Grundschüler, die schon ein bisschen was am Ball können. Das Camp geht vom 14. bis zum 17. August.

Anmeldeformular (camp-flyer.pdf)