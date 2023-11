Basketballcamp

Trainiert wird an vier Tagen - vom 2. bis 5. Januar. Die Kinder werden dabei je nach Alter und Leistung in Gruppen eingeteilt. Ausgestattet werden sie mit Trainingsklamotten, es gibt ein Camp-Poster und ein persönliches Action-Foto für jeden Teilnehmer. Natürlich werden verschiedene Preise verliehen, zum Beispiel für den besten Dreierwerfer. Gäste aus der Basketball Szene kommen vorbei. Und die besten Camper nehmen an einem All-Star-Spiel teil. Außerdem gibt es Tickets for free für das 1.Regionalliga Heimspiel am 12. Januar gegen den UBC Münster. Anmeldungen nimmt die Basketball Akademie entgegen.