Basketballtalente gesucht

Die letzte Saison musste pandemiebedingt abgesagt werden, jetzt soll es wieder losgehen. Gesucht werden Spieler für die JBBL (Jugend-Basketball-Bundesliga) und für die NBBL (Nachwuchs-Basketball-Bundesliga). Die Tryouts sollen am 15. Juni starten. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Teilnehmer müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.

Spieler, die einen Platz in einem der Kader anstreben, können eine Mail an Phoenix-Jugendkoordinator Stanley Witt schicken (witt@phoenix-hagen.de). Neben dem aktuellen Verein und dem dort betreuenden Coach sollten die Spieler folgende Daten angeben: Vorname, Nachname, Größe, Gewicht, Geburtsdatum, Wohnort, Handynummer, Spielposition, Basketballalter (Wie lange spielst du schon Basketball?). Alle angemeldeten Spieler erhalten die genauen Tryout-Zeiten per E-Mail.