BASTA spaziert zur Roteiche

Die Gruppe "BASTA" hat dagegen eine Petition gestartet, die mittlerweile 27 000 Hagener unterschrieben haben. Sie will erreichen, dass der Petitionsausschuss des Landtages Auskunft darüber gibt, ob eine Engstelle am Baum wirklich die Fördergelder gefährdet. Dass der Radweg am See unbedingt an jeder Stelle um die 3 m breit sein muss, leuchtet den Mitgliedern der Gruppe Basta jedenfalls nicht ein. Radstreifen am Buschey etwa seien stellenweise nur 1,20 m breit - und das im fließenden Verkehr.





Mit der Petition gibt es nun erst einmal einen Aufschub. Der Petitionsausschuss will sich die Sache wahrscheinlich vor Ort ansehen, und ab März sind Fällarbeiten sowieso verboten., Damit ist der Baum erst mal bis etwa Herbst nächsten Jahres sicher.