Bastelaktion für Kinder im Archäologie-Museum

Unter dem Titel "Ach du dickes Ei!" lädt das Museum von 15 bis 16.30 Uhr alle interessierten Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ein. Dabei wird kindgerecht erklärt, was es in dem Museum zu sehen gibt. Außerdem soll mit den Kindern die Frage geklärt werden, was zuerst da war: Das Huhn oder das Ei. Im Anschluss filzen sie unter professioneller Anleitung bunte Warmhalter für das Frühstücksei zu Hause. Die Teilnahme an der Bastelaktion kostet 2 Euro für den Eintritt in das Museum plus 1,50 Euro für das Bastelmaterial. Für die Aktion müssen die Kinder angemeldet werden.