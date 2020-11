Bauarbeiten

Es geht um den Bereich zwischen der Eduard Müller-Straße und der Brücke Berchumer Straße. Für den ersten Bauabschnitt muss der Bereich in Fahrtrichtung Iserlohn von kommenden Freitag, 18 Uhr bis Montag, 9. November, um 5 Uhr voll gesperrt werden. Der zweite Bauabschnitt zwischen der Anschlussstelle Feithstraße und der Eduard-Müller-Straße in Fahrtrichtung Hagen kommt dann einen Freitag später am 13. November. Dann der letzte Bereich zwischen der Anschlussstelle Feithstraße und Brücke Berchumer Straße. Hier wird in beiden Fahrtrichtungen voraussichtlich in der Woche vom 16. bis 22. November saniert. Es besteht jeweils eine Umleitung.