Bauarbeiten A 46

Heute beginnen Bauarbeiten an der A 46-Brücke bei Hohenlimburg. Es gibt deshalb Verkehrseinschränkungen in Fahrtrichtung Iserlohn zwischen dem Kreuz Hagen und Elsey. Der Verkehr läuft dann über zwei eingeengte Fahrspuren an der Baustelle vorbei.

© Alexandra Gl - stock.adobe.com